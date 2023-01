Chi è Errico ​Risalvato, il proprietario del covo-bunker di Messina Denaro

Trapani - Errico Risalvato, è lui il proprietario del secondo covo di Matteo Messina Denaro individuato dai Ros dei carabinieri. Il locale, un bunker all'interno di un'altra abitazione, si troverebbe a circa 400 metri in linea d'aria dal primo covo identificato. Una stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio in una casa al primo piano di una palazzina di via Maggiore Toselli 34, a Campobello di Mazara.

È stato lo stesso proprietario dell'abitazione a dare agli investigatori la chiave della stanza blindata occultata dal fondo di un armadio pieno di vestiti. Risalvato è un nome noto alle forze dell'ordine. Fu indagato e poi assolto nel 2001 dall'accusa di associazione mafiosa. Errico è inoltre fratello di Giovanni Risalvato, condannato a 14 anni per mafia e ora libero, di professione imprenditore del calcestruzzi, ed ex consigliere comunale di Castelvetrano.

