Chiara travolta 2 volte in Circonvallazione, due indagati per omicidio

Catania - La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusioni indagini nei confronti di due 27enni indagati per omicidio stradale per la morte di Chiara Adorno, la studentessa universitaria di 18 anni travolta, il 7 novembre del 2023, da uno scooter e poi da un’auto mentre attraversava la strada sulla circonvallazione. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Salvatore Platania.

I due indagati erano uno alla guida di una moto Honda Sh e l’altro di una Fiat Punto. Dagli accertamenti eseguiti sembra che il giovane alla guida dell’auto, al momento dell’impatto, fosse impegnato con il proprio cellulare. Chiara Adorno era nata a Bolzano, dove la sua famiglia all’epoca viveva per lavoro, ma era poi rientrata a Solarino, nel Siracusano. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico Corbino di Siracusa si era trasferita a Catania dove si era iscritta alla facoltà di Scienze biologiche dell’università. Intanto, rimangono gravi le condizioni di Hannah, la 22enne irlandese che due giorni fa è stata travolta, sempre alla circonvallazione di Catania, da una Smart. La giovane è in ricoverata con la prognosi riservata al Policlinico. Il guidatore dell’auto si è fermato per soccorrerla ed è risultativo negativo all’alcol test. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava facendo jogging.