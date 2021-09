Chiuso ristorante a Ortigia per carenze igieniche

Siracusa - Un ristorante del centro storico di Ortigia è stato chiuso per numerose violazioni sulla sicurezza alimentare dai carabinieri di Siracusa, dal Servizio Igiene alimentare e nutrizione dell'Asp e dalla polizia municipale. Riscontrate gravi carenze igienico sanitarie per la presenza di rifiuti nei locali adibiti a spogliatoio e nei depositi alimentari. Il ristorante è stato anche contravvenzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, avendo collocato alcuni tavolini sulla sede stradale.