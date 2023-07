Chiuso un bar a Donnalucata

Scicli - Il Questore della Provincia di Ragusa, in esito all’istruttoria espletata dal personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, in seguito alla segnalazione ed agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Modica, ha emesso un provvedimento di revoca - con conseguente cessazione dell’attività abusivamente esercitata – dell’ autorizzazione di Pubblica sicurezza per installazione di giochi leciti all’interno di un Bar sito a Donnalucata, frazione del Comune di Scicli.

Tale misura si è resa necessaria in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, è emerso che all’interno dell’esercizio commerciale erano stati installati più apparecchi di quelli autorizzati e che il titolare dell’autorizzazione di Pubblica sicurezza non risultava più intestatario della licenza di somministrazione alimenti e bevande poiché ceduta ad altro soggetto.