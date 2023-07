Colpo in banca a Vittoria: individuati i 5 presunti autori

Vittoria - Cinque provvedimenti restrittivi della libertà personale - tre gli arresti - sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura di Ragusa e individuato i presunti autori di una rapina messa e segno il 26 novembre del 2021 nella filiale della banca della Monte Paschi di Siena di via Garibaldi a Vittoria.

Il colpo che venne portato a termine in pieno giorno, poco dopo le 14, aveva fruttato un bottino che sfiorava i 70mila euro. Un'azione che era stata inquadrata come un colpo da professionisti messa in atto nel momento in cui il personale della banca stava per ricaricare di contanti il bancomat. Stando alle cronache dell'epoca, due malviventi con il volto travisato da caschi integrali neri, avevano sfondato con delle mazze l'ingresso al bancomat prendendo il bottino con precisione studiata. I due si erano poi allontanati tra le viuzze del centro storico a bordo di due scooter Gli elementi raccolti hanno permesso nella notte tra venerdì e sabato di eseguire i provvedimenti che interessano tre pluripregiudicati, un incensurato e una persona insospettabile.

Al momento non sono noti altri dettagli.