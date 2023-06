Comiso, arrestato per estorsione un 30enne rapinatore

Comiso - Gli uomini delle Volanti del Commissariato di Comiso hanno eseguito un Ordine di Carcerazione a carico di un pluripregiudicato italiano. L’uomo, un giovane 30enne, dovrà scontare la pena di anni 2, mesi 3 e giorni 26 di reclusione comminatagli con sentenza definitiva, attinente la condanna per i reati di estorsione in concorso, rapina in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi in concorso.

Il soggetto era già stato posto in stato di fermo a Vittoria nel 2018 per i medesimi fatti dalla Squadra Mobile di Ragusa.