Condanna a sei anni per l’ex sottosegretario Antonio D'Alì: va in carcere

La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa dell'ex senatore di Forza Italia ed ex sottosegretario all'interno, Antonio D'Alì. Diventa definitiva la condanna a sei anni di carcere per l'ex senatore, Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa inflitta nell'appello bis, a Palermo, il 21 luglio del 2021.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di D'Alì contro la sentenza d'appello bis arrivata dopo il rinvio disposto dalla Suprema Corte che aveva annullato con rinvio la prima sentenza d'appello del settembre del 2016, in cui l'ex sottosegretario di Forza Italia venne assolto per le contestazioni successive al 1994. È quindi la seconda volta che il caso arriva in Cassazione, dopo che la Suprema Corte aveva annullato l'assoluzione disponendo un nuovo processo davanti alla Corte d'Appello di Palermo, che ha poi condannato D'Alì a 6 anni. D'Alì è accusato di avere "contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa nostra, mettendo a disposizione dei boss le proprie risorse economiche, e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato".

Dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a sei anni, l'ex senatore di Forza Italia, Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, andrà in carcere. A quanto si apprende da fonti della difesa, D'Alì si andrà a costituire.