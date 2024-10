Condannato a 4 anni dermatologo che ha praticato sesso orale su paziente

Catania - Ha praticato sesso orale a una paziente durante una terapia. Un dermatologo di Catania è stato condannato a 4 anni. Per lui la Procura aveva chiesto l'assoluzione, ma il Gip ha optato per la condanna. La difesa annuncia: «Impugneremo la decisione». A darne notizia è il quotidiano la Sicilia oggi in edicola in un articolo a firma di Laura Distefano.

Tutto accade nel 2022, quando la vittima accusava diverse patologie, che richiedono una terapia di medicina dermatologica di tipo strumentale: il ricorso a un macchinario. La ragazza si rivolge a un centro medico dove aveva fatto altre sedute dermatologiche ma per altre terapie.

Un pomeriggio di terapia per la trentenne si è trasformato in un incubo. Il medico, che avrebbe fatto delle battute anche poco professionali alla paziente, nella fase preparatoria alla terapia avrebbe cominciato a praticare “sesso orale”. La donna ha immediatamente preso la testa dell’uomo, l’ha allontanato. Si è rivestita, ha cominciato a urlare e inveire contro ed è uscita fuori chiamando le forze dell’ordine. Visite ospedaliere, denunce, messaggi sui social. «Io ho denunciato perché non potevo stare in silenzio» dice lei.

Quanto asserito dalla paziente è stato respinto dal professionista che ha raccontato una dinamica completamente diversa ai magistrati.