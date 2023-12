Condannato a un anno di carcere ex direttore generale dell’Asp di Messina

Ragusa - Il Tribunale di Ragusa ha condannato ad un anno di reclusione, pena sospesa, e all’affidamento per lo stesso periodo ai servizi sociali, un ex manager dell’Asp di Messina, oggi in quiescenza. Il reato contestato è di molestie sessuali nei confronti di una donna.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di patteggiamento dei legali dell’uomo.