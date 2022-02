Corsa di cavalli in pieno giorno a Brancaccio, 4 denunce VIDEO

Palermo - Identificati e denunciati quattro giovani che hanno preso parte domenica a una corsa di cavalli a Brancaccio, utilizzando il percorso allestito per una gara ciclistica: attorno a due ragazzi a bordo di calessi il solito carosello di scooter che incitavano gli animali e bloccavano le auto, chiudendo la strada a protezione della gara, con tanto di scritta “Arrivo” e arco gonfiabile al traguardo.

Grazie alle immagini che alleghiamo, la polizia è riuscita finora a risalire all’identità di alcuni partecipanti all’evento e a sequestrare una delle carriole: nessuna traccia invece dei cavalli, ma le indagini proseguono per identificare e denunciare tutto il corteo per maltrattamento di animali e competizione non autorizzata.