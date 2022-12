Corte Costituzionale dichiara illegittima legge su condono edilizio Sicilia

Roma - La Corte costituzionale boccia la legge 19 del 2021 con cui la Regione siciliana aveva riaperto i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. Con la sentenza numero 252 la Consulta ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. I giudici hanno ritenuto quelle norme lesive della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente, “in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento”, il decreto-legge. 269 del 2003.