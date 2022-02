Covid, indagato per omicidio colposo il medico che vaccinò Cinzia Pennino

Palermo - La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Fazio per il decesso di Cinzia Pennino, l'insegnante di 46 anni dell'istituto Don Bosco di Palermo morta il 28 marzo 2021, dopo due settimane dalla somministrazione della prima dose di AstraZeneca, avvenuta l'11 nell'hub della Fiera del Mediterraneo: il medico verrà sentito dai magistrati nei prossimi giorni. I familiari della vittima avevano presentato un esposto per verificare un eventuale nesso fra la morte della congiunta e il siero.

I parenti sospettano che prima dell'inoculazione non siano state prese in considerazione le sue patologie. Lo scorso anno fu eseguita l'autopsia sul corpo, per accertare le cause della morte, ma il legame con l’iniezione non è mai emerso scientificamente. La donna venne ricoverata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, in preda a forti dolori all’addome: una Tac scoprì la trombosi addominale, da qui il trasferimento prima al reparto di Ematologia del Policlinico e poi in terapia intensiva, dove è deceduta