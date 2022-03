Cuginetti uccisi da suv: Cassazione annulla con rinvio sentenza

Vittoria - La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello di condanna a 9 anni di reclusione per Rosario Greco che l'11 luglio 2019, in via IV Aprile, a Vittoria, intorno alle 20,50, con il suo suv ha ucciso due bambini che giocavano sul marciapiede davanti all'uscio di casa.

Erano i due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio entrambi di 11 anni.

Con la decisione della Cassazione il processo si ricelebrerà davanti alla Corte d'appello. La sentenza d'appello emessa a febbraio del 2021 aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il 26 maggio 2020 Rosario Greco era stato condannato con rito abbreviato per duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti.