Da Siracusa in Emilia per raggirare un'anziana con truffa dello specchietto

Correggio, Re - Dalla provincia di Siracusa a quella reggiana per compiere la truffa dello specchietto e spillare 100 o 200 euro a ingenui automobilisti: un 32enne siracusano, con precedenti specifici, è stato denunciato ieri dai carabinieri della stazione di Correggio e proposto per il foglio di via obbligatorio dal comune per 3 anni.

L'ultima vittima del delinquente in trasferta è stata un'anziana 78enne, che gli aveva pagato 50 euro a titolo di risarcimento: a incastrarlo le telecamere di videosorveglianza del paese emiliano, che hanno inquadrato l'auto usata dal truffatore per raggirare la vittima.