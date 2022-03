Danni a locale di Modica e botte a proprietario, un Daspo

Modica - Il Questore di Ragusa ha emesso un daspo urbano per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto di Modica che aveva danneggiato un locale pubblico, minacciando il titolare e procurandogli lesioni personali. A seguito del provvedimento del Questore, al soggetto è stato fatto divieto di accedere a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi ubicati in una specifica area del comune di Modica.

Gli atti vandalici in danno di un locale del centro storico di Modica, nel corso dei mesi, sono stati molteplici e hanno preso di mira il titolare, più volte colpito a sangue da giovani violenti.