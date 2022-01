Daspo per i vandali del Ku Fu a Modica

Modica - Stretta di vite della polizia nel ragusano.A Modica, gli agenti del Commissariato hanno individuato due giovani, di 21 e di 23 anni, che di recente si sono resi protagonisti di alcuni episodi violenti registrati nei confronti di un gestore di un esercizio commerciale, per i quali erano stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. Per loro è arrivato il Daspo urbano. I due erano stati denunciati per gli atti di vandalismo ai danni del ristorante giapponese Ku Fu.

A Comiso, il provvedimento del Questore è stato notificato ad un soggetto di 22 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria dagli Operatori del Commissariato, per aver preso parte ad una rissa avvenuta qualche mese addietro.