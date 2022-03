Delitto La Duca, i dialoghi tra moglie e amante: «Stacca tutto»

Termini Imerese, Pa - "Anche a casa tu avrai microspie ovunque, quindi quando magari ci sentiamo accendi lo stereo, quello che c... vuoi e ti vai a infilare in un buco. E spegni prima di partire da casa, spegni il telefono". Così Pietro Ferrara (57 anni) e Luana Cammalleri (36): gli amanti arrestati per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Carlo Domenico La Duca, marito della donna, cercavano di evitare le intercettazioni dei carabinieri temendo di essere sospettati.

I due, finiti in cella venerdì, ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip. "Va bene spegniamo anche questo - rispondeva la donna non sapendo di essere già intercettata - Sto spegnendo i telefoni e mi metto in macchina". La coppia era solita alzare il volume della radio quando si parlava al telefono dall'auto. "E tuo figlio ha pure il telefono sotto controllo", diceva il migliore amico della vittima.

"Va bene ora li stacco tutti e due" rispondeva la donna, alludendo anche al cellulare "riservato" che usava solo per parlare con l'amante. Ferrara, mesi dopo la scomparsa di La Duca, aveva trovato anche una microspia in macchina ma non sospettava che l'avessero piazzata gli investigatori, piuttosto pensava che fosse stata la vittima, prima di morire, ad averla messa per cercare conferme ai sospetti sulla sua relazione con Cammalleri. "Se fossero stati gli sbirri - dice alla donna - a quest'ora avresti le manette".

Ai due è contestato anche l'occultamento di cadavere. Si scava nell'azienda agricola della vittima, per gli investigatori è lì che potrebbe essere stato nascosto il corpo dopo l'agguato: i suoi killer per tre anni gli hanno vissuto accanto. "Adesso voglio almeno il corpo di mio figlio da piangere, almeno quello me lo devono restituire" implora frastornata la madre di La Duca, Concettina Grispino.