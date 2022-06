Detenuto 41-bis plurilaureato invia 670 ricorsi in 5 anni

Siracusa – Forte della sua laurea in giurisprudenza presa in carcere, al pari di quella in scienza della comunicazione, ha fatto arrivare in Cassazione, dal 2017 ad oggi, circa 670 ricorsi che hanno costretto la Suprema corte con 320 sentenze e 353 ordinanze. Parliamo di Alessio Attanasio, classe 1970, in carcere dal 2002 e sottoposto al 41-bis a causa di più condanne per mafia, l’ultima a 30 anni, ritenuto uno dei boss del clan Bottaro Attanasio di Siracusa. Ovunque si trovasse - dal carcere di Sassari, Terni, Novara o Opera - ha impegnato i giudici con le sue mille segnalazioni di trattamenti inumani e degradanti, a suo dire messi in atto in tutti i penitenziari in cui ha vagato.

Senza dimenticare di coinvolgere la Corte europea dei diritti dell’Uomo, che ha bollato però il ricorso come irricevibile e salvato il 41-bis. Nel cv di Attanasio pure un’autobiografia dal titolo “L’infermo dei regimi differenziati”, sottotitolo “lasciate ogni speranza voi che entrate”. Speranza che, però, lui non ha abbandonato vista la mole di lavoro procurata ai tribunali. L’ultima risposta della Suprema corte è arrivata sabato scorso con la sentenza 22760: la Cassazione ricorda che il Tribunale di sorveglianza ha accolto il suo ricorso di Attanasio contro il divieto dell’amministrazione penitenziaria di fargli utilizzare, per ragioni di salute, una sedia con lo schienale al posto del normale sgabello in dotazione al 41-bis.

Ad avviso delle toghe, infatti, il no alla sedia ergonomica non era giustificato perché l’uso non aveva impatto sulle finalità di controllo imposte dalla sorveglianza particolare del detenuto. Proprio contro questa misura è scattato l’ultimo ricorso di Attanasio in ordine cronologico, finito all’attenzione della prima sezione penale. Per la Corte però la sorveglianza particolare - che non è incompatibile con il regime del carcere duro - è giustificata «dall’atteggiamento fortemente oppositivo assunto nei confronti della casa circondariale di Novara e delle proteste intramurarie, costanti e reiterate nel tempo, che avevano determinato una situazione di instabilità all’interno dell’intera struttura penitenziaria».

A supporto della misura erano state valorizzate anche le ben 41 sanzioni disciplinari totalizzate dal ricorrente in meno di due mesi, dal 19 gennaio 2021 al 22 marzo 2021: un quadro che imponeva maggior rigore nella sorveglianza, per evitare ulteriori rischi per la sicurezza interna e interrompere le continue lamentele, che avevano finito per condizionare in negativo il comportamento degli operatori penitenziari «continuamente minacciati e derisi, rendendo elevati i rischi di comportamenti emulativi». Una lettura dei giudici, ovviamente, non condivisa da Attanasio che respinge l’accusa di avere atteggiamenti personali contro le istituzioni penitenziarie.

Secondo lui le proteste erano giustificate dalle pessime condizioni patite dietro le sbarre, quanto alle 41 sanzioni disciplinari dimostravano solo la persecuzione subìta per le sue legittime rivendicazioni. Ma la tesi delle ritorsioni verso una sorta di “difensore civico” non passa e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Insuccesso che certo non lo scoraggerà dal riprendere l’esame dei cavilli giuridici nel suo “ufficio” in cella, mettendo a frutto le lauree prese col massimo dei voti e la lode. Se tanta scienza fosse stata messa al servizio della legge…