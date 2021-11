Disposta autopsia su donna lasciata morta al pronto soccorso di Ragusa

Ragusa - Si chiamava Veronica Ferrera, era fuggita quindici giorni fa da una casa di cura e terapia di Ragusa e un uomo l'ha lasciata morente sull'uscio del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La Pubblico Ministero Monica Monego ha fissato per giovedì l'autopsia sul corpo della 38enne, morta due giorni fa appena giunta in ospedale. A eseguire l'esame autoptico sarà il medico legale Walter Di Mauro. Dalle prime evidenze non ci sono segni di violenza sul corpo della donna, il cui accompagnatore si è dileguato subito dopo averla portata in ospedale. L'ipotesi privilegiata sulle cause del decesso porta all'abuso di sostanze.

Carabinieri e Squadra Mobile, titolari delle indagini, hanno rintracciato l'uomo, un quarantenne, e lo hanno interrogato fino a tarda sera. Questi ha raccontato che Veronica si è sentita male mentre era in sua compagnia. E' stato ascoltato come persona infomata sui fatti.