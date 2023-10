Pozzallo - Disposta l'autopsia sul corpo di Fabio Vita, il motociclista trovato cadavere nel pomeriggio di lunedì, a fianco della sua moto, in un dirupo nel territorio di Pozzallo vicino alla provinciale per Ispica, nei pressi di uno dei piloni del cavalcavia dell’autostrada A18 per Siracusa.

Lo ha deciso la Procura della Repubblica di Ragusa che venerdì prossimo conferirà l'incarico al medico legale per l'esame che dovrà chiarire con certezza le cause che hanno determinato la morte. Le indagini sulle dinamiche del tragico incidente stradale sono coordinate dai carabinieri di Modica, in collaborazione con i colleghi di Siracusa. Fabio Vita lascia la moglie e un bimbo di 18 mesi.