Dopo il socio la moglie, l'ex consigliere comunale Aronica dietro le sbarre

Licata, Ag – Ha violato la prescrizione del divieto di allontanamento dall'abitazione e minacciato di morte l'ex moglie: l’ex consigliere comunale di Licata, Gaetano Aronica, è stato ri-arrestato oggi dalla polizia.

Il 49enne era già dallo scorso 31 luglio ai domiciliari, su decisione del gip, per il tentato omicidio dell'ex socio dell'agenzia di onoranze funebri. Da questa mattina è in carcere ad Agrigento, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dallo stesso giudice.