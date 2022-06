Elena Del Pozzo morta: Martina Patti in silenzio, il padre in lacrime

Tremestieri, Ct - Martina Patti, la mamma poco più che 20enne che stamani ha fatto ritrovare il cadavere della figlioletta di 5 anni, Elena Del Pozzo, è stata fatta risalire su una civetta dell’Arma e in questo momento è nuovamente sotto interrogatorio: si è chiusa in un silenzio profondo, ma prima o poi almeno con l'avvocato dovrà parlare. «Stanotte le erano state contestate varie incongruenze — ha affermato il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro —. Stamattina ha fatto ritrovare il corpo e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni confessorie». Vediamo la donna nella foto all'uscita dalla caserma dopo l'estenuante interrogatorio notturno, con la nonna della bambina di cui aveva denunciato il falso rapimento.

Un tentativo ingenuo e maldestro di depistare le indagini sulla tragica verità, che prima o poi sarebbe venuta a galla e di cui si attendono ancora le motivazioni, semmai ce ne possano essere: non c'è mai stato un solo testimone o fotogramma di telecamera ad avvalorare la pista del sequestro. Versione smentita anche dagli accertamenti della Scientifica: sulla vettura che la donna diceva essere stata presa di mira da un gruppo di malviventi non c'erano tracce o impronte particolari. Stamattina la svolta: non più via Piave alla periferia di Mascalucia, dove la madre aveva detto di essere stata aggredita; ma via Euclide 55 dove la donna abita, una villetta alle porte di Tremestieri.

Con i militari in camice bianco, Martina Patti è andata subito nel retro dell’abitazione, accompagnata dai genitori: è scoppiata in lacrime, poi ha sussurrato qualcosa a un carabiniere. E di corsa, un gruppo di militari è andato via con lei: il corpo era in un campo, duecento metri più avanti. Sul luogo è giunto anche il padre della piccola Elena: l’uomo, anch’egli molto giovane, è scoppiato in lacrime. A quanto si è appreso, non vive insieme alla moglie e non c'entrerebbe nulla con la tragedia accaduta. "Sono sconvolto - dice il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra -. Sono scoppiato anch'io in un pianto a dirotto: è una notizia di una drammaticità unica, che non avremmo mai voluto apprendere". Adesso, bisogna capire cosa è accaduto davvero alla piccola Elena.