Elena svestita nella fossa, il finto abuso messo in scena da Martina Patti

Mascalucia, Ct - Elena Del Pozzo è stata sepolta nuda, nella fossa in cui la madre ha fatto ritrovare il suo cadavere: i pantaloncini gialli erano accanto, dentro al sacco nero. Un dettaglio che, per i pm, ha tutta l'aria di essere di una seconda messinscena per infangare ancor più il padre, dopo il finto rapimento che - a sua volta - avrebbe ricondotto a una presunta ritorsione di una qualche banda per il passato di Alessandro Del Pozzo, in realtà del tutto estraneo a una rapina di cui fu ingiustamente accusato.

Un "teatro", nel caso in cui il corpo della bimba di 5 anni fosse stato comunque ritrovato dalle forze dell'ordine, per suggerire la pista di un sequestro finalizzato alla violenza sessuale. I magistrati continuano a parlare di "lucidità" e "freddezza" della 24enne, incompatibili con le tante amnesie della confessione. Non ricorda di aver colpito la piccola né di averla sepolta con una pala, non sa quando è uscita di casa né dov’è la lama. Ricorda solo di aver pianto. L'ossessione per la nuova fidanzata dell’ex è nero su bianco negli sms a lui indirizzati: "Non voglio che la bimba le si affezioni".

“Non riusciva ad accettare la fine della relazione, avvenuta qualche mese fa - racconta un testimone - e che il suo ex avesse un'altra donna a cui aveva fatto conoscere la bambina". Sicuro che non stia coprendo qualcun'altro, che l'ha assecondata nel suo turpe piano? La domanda degli inquirenti, di fronte al muro dimenticanze, è senza dubbio lecita. "È solo una donna sconvolta - ribatte l'avvocato Gabriele Celesti - non lucida e calcolatrice".