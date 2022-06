Elena uccisa con la zappa, lo strazio di papà Alessandro: «A presto»

Mascalucia, Ct - "Ti ricorderò sempre per quello che eri: una bambina speciale, identica a papà... ti amo amore mio, vivrai sempre nel mio cuore. Papà non ti dimentica, ti porterò sempre con me fino all'infinito e oltre. A presto in paradiso angelo mio". È il messaggio d’addio, o arrivederci, inviato agli amici da Alessandro Del Pozzo, padre di Elena (nella foto insieme). I funerali della figlia di 5 anni, su cui dev’essere ancora eseguita l’autopsia, non hanno ancora una data. Dall’esame del cadavere e dai nuovi rilevi effettuati oggi dal Ris nella casa di Mascalucia emergerà certamente qualche dettaglio in più sulla dinamica dell’omicidio, che la madre – a 3 giorni dal delitto – ancora non riesce a mettere a fuoco.

Una novità uscita fuori oggi è che il delitto è stato commesso con una zappa, e non con un coltello come emerso inizialmente. Martina Patti ha colpito ripetutamente la figlioletta alle spalle e al collo, quindi l’avrebbe caricata esanime sull’auto; quindi l’avrebbe anche spogliata e avvolto gli arti in 5 sacchi della spazzatura e scaricata, a faccia in giù, nella buca scavata con la stessa pala in un campo abbandonato a 600 metri da casa. Domani La 24enne comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari di Catania, per l'udienza di convalida del fermo. La Procura etnea chiede che la donna resti in carcere, con tutte le aggravanti del caso: premeditazione e occultamento di cadavere ma coi sarebbero anche il depistaggio e i futili motivi.

Non è detto che venerdì apra bocca: “La mia cliente è provata ma mi hanno riferito che sta bene, non ho potuto incontrarla perché è in isolamento fiduciario per le norme anti Covid – ha dichiarato oggi il suo avvocato difensore, Gabriele Celesti, uscendo stamani dal carcere di piazza Lanza -. Troveremo il modo di parlare, le farò una videochiamata. Valuteremo se avvalerci della facoltà di non rispondere – aggiunge -. Prima io e lei dobbiamo parlarci". Ma alla fine sarà lei a decidere: "Su alcuni punti lacunosi vedremo se lei vorrà colmare alcuni buchi - conclude -, e soprattutto se sarà nelle condizioni di aggiungere altro".