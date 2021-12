Emilio Fede libero, si commuove: «Torno il ragazzo partito dalla Sicilia»

Roma - Emilio Fede è di nuovo un uomo libero. L‘ex direttore del Tg4 ha scontato la pena per la condanna definitiva a quattro anni e sette mesi nell’ambito del processo Ruby Bis: era stato condannato prima alla detenzione domiciliare poi era stato affidato ai servizi sociali. La notizia è stata resa nota da Massimo Giletti, che nel corso della puntata di Non è l’Arena ha detto di aver ricevuto qualche ora prima una telefonata dal collega.

Il giornalista, oggi 90enne, è intervenuto in collegamento telefonico: “Sono libero, è tornata la vita. Anche se in un momento difficile, tu lo sai, ho perso mia moglie, che era anche una tua grande amica. Finalmente posso guardarmi attorno e tornare ad essere quel ragazzo che dal cuore della Sicilia è partito per scoprire chissà quali malefatte”, ha detto con voce tremante e sopraffatta dall’emozione. Fede è infatti originario di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese.

Commozione e dolore perché la ritrovata libertà non potrà essere vissuta al fianco della moglie Diana De Feo, morta a Napoli lo scorso 23 giugno dopo una lunga malattia: “Ho rivisto la mia vita tra le lacrime, fra l’amore, gli amici, i colleghi. Tu non mi hai mai dimenticato Massimo, sono emozionato e grazie per la sorpresa. La dedico a te, cara Diana, ti dedico tutto questo” ha aggiunto sul finale. “Ti vengo a trovare presto e ci abbracciamo”, ha promesso l’amico Giletti.