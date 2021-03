Fava: «Musumeci non sapeva? Grave. Chieda a Razza di dimettersi stamattina»

Palermo - "Le dimissioni di un assessore alla Salute che falsifica e fa spalmare i dati sul Covid non vanno chieste dall'opposizione: vanno pretese dal presidente della Regione. Stamattina. Come primo atto di decenza morale". Duro attacco sferrato dal presidente della Commissione Antimafia siciliana, Claudio Fava, in merito all'inchiesta sulla falsificazione dei numeri dei reali contagi da Coronavirus, per non far entrare l’Isola in zona rossa.

"Quanto a Musumeci - continua Fava - se davvero non sapeva, l'inettitudine di un presidente incapace di controllare la gestione dell'emergenza è colpa grave e imperdonabile. Una colpa che non gli permetteremo di nascondere lanciando la palla in tribuna, come è uso fare da tre anni a questa parte". Il governatore ha dichiarato di essere rimasto "sorpreso" dalla notizia, appresa dai media, oltre che estraneo al falso contestato ai suoi stretti collaboratori.