Filippo Facci denunciato per stalking dall'ex moglie

Milano - La Questura di Milano ha convocato a metà del mese di giugno Filippo Facci, consegnandogli un provvedimento per stalking sulla base delle dichiarazioni della ex moglie.

Il giornalista di «Libero», prossimo al suo arrivo in Rai, è al centro delle polemiche per una sua frase sul caso del figlio di La Russa, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ragazza. L'ammonimento - un provvedimento amministrativo previsto dalla legge a tutela di una presunta vittima di stalking, con natura preventiva e dissuasiva, per evitare danni più gravi alla persona che riferisce di aver subito atti persecutori - è stato però consegnato prima di queste polemiche.

Contattato dall'agenzia Agi, che ha anticipato la notizia, Facci ha spiegato: «È un atto dovuto legato molto banalmente a delle mail che io e la mia ex moglie e madre dei miei figli ci siamo scambiati e che non le sono piaciute. È un atto amministrativo e impugnabile davanti al Tar il cui peso è talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo».

Poco più di un anno fa Facci – che ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata – aveva raccontato in una intervista al sito MowMag.com: «Sono un padre separato. Adesso non è una buona fase. Ma penso di essere un ottimo padre nella misura in cui mi sia concesso. Indovina chi non direbbe altrettanto».

Nella stessa intervista, Facci diceva: «In vita mia è successo più di una volta che io abbia picchiato delle donne, ma è perché a loro piaceva. Sessualmente, dico. Poi se un giorno una si svegliasse e dicesse “non mi piaceva” sarei fregato».