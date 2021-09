Cioccolato di Modica non tracciato, le sanzioni dei carabinieri

Ragusa - I Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (Rac), nelle ultime settimane, hanno concentrato la propria azione anche sul monitoraggio del web per l'accertamento di violazioni delle norme a tutela delle indicazioni geografiche protette (Dop e Igp) e che disciplinano la corretta informazione del consumatore in relazione ai prodotti pubblicizzati sui siti internet aziendali. Sanzioni amministrative e diffide a carico di aziende agroalimentari che utilizzavano irregolarmente, nella pubblicizzazione su internet dei propri prodotti, evocazioni e riferimenti a denominazioni protette.

Tra le condotte irregolari riscontrate la mancanza di autorizzazione dei relativi Consorzi di Tutela, la difformità dei prodotti rispetto a quanto previsto dai disciplinari di produzione e la violazione delle norme sulle pratiche leali d'informazione.

A Ragusa, il titolare di una ditta dolciaria, regolarmente iscritto tra i produttori del ''Cioccolato di Modica Igp'', oltre ad essere sanzionato amministrativamente per la mancanza di un sistema idoneo a garantire la tracciabilità, è stato diffidato ad eliminare dal sito internet aziendale qualsiasi richiamo alla predetta indicazione geografica in relazione ad alcuni prodotti risultati non conformi al relativo disciplinare di produzione, quali ''Fondente, Extra Fondente, al Latte '' e ''Cioccolato Modicano''.