Fumogeni della partita Ragusa-Ispica, due daspo, uno per un minorenne

Ispica - Il Questore di Ragusa ha emesso due provvedimenti di D.A.S.P.O (Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) per la durata di un anno nei confronti di due soggetti, di cui un minorenne, appartenenti alla tifoseria della squadra di calcio “Città di Ispica 2020”, che in occasione dell’incontro di calcio disputatosi a Ragusa lo scorso 6 marzo presso lo stadio comunale di Ragusa, contro la squadra di casa “Ragusa Calcio 1949”, avevano furtivamente introdotto e nascosto all’interno dello stadio dei fumogeni, accendendoli dagli spalti della tribuna durante la partita.

Grazie all’attività sinergica svolta dalla Digos e dalla Polizia Scientifica, attraverso l’analisi delle immagini delle videoriprese eseguite durante la partita, a distanza di qualche giorno, i due tifosi della squadra ispicese sono stati identificati e anche denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Due divieti di ritorno per ladri catanesi

Inoltre, nell’ambito delle attività tese a prevenire i reati di natura predatoria, sono stati emessi due Divieti di Ritorno nel comune di Ispica, della durata di anni tre, nei confronti di due catanesi gravati da numerosi precedenti di polizia, tratti in arresto nei mesi scorsi per tentato furto.