Gaetano Rampello, un caricatore intero sul figlio: il movente della follia

Raffadali, Ag - Gaetano Rampello, 57 anni, ha confessato nel tardo pomeriggio in caserma - assistito dall’avvocato Daniela Posante - di avere ucciso il figlio Vincenzo Gabriele, in piazza a Raffadali, davanti ai passanti. L’ammissione di colpa davanti al sostituto procuratore di Agrigento, Chiara Bisso, e al capitano del Nor, Alberto Giordano, che con i suoi uomini l’ha arrestato a una fermata dell’autobus poco dopo l’omicidio. I carabinieri hanno ricostruito i continui dissidi familiari, anche di natura economica, fra il genitore - che viveva e lavora a Catania come assistente capo in servizio al X Reparto Mobile della polizia - e il 24enne che invece - dopo la separazione dei genitori - era rimasto a vivere da solo in paese.

La madre risiede a Sciacca, con il nuovo compagno. A quanto pare, il ragazzo era sofferente di disturbi di carattere psicologico. Ma anche il padre, evidentemente, non stava bene di testa. Un delitto feroce: 15 colpi a distanza ravvicinata, con la pistola di ordinanza. Il giovane gli avrebbe chiesto del denaro e la lite è subito degenerata: prima le minacce; poi il tentativo di aggressione da parte del giovane; quindi la reazione dell'uomo, che ha estratto l'arma facendo fuoco. Il primo proiettile ha centrato la vittima alla testa, gli altri sono stati sparati sul cadavere ormai esanime a terra.

Naturalmente c’è grande stupore anche tra i colleghi agenti: per loro era impensabile che Gaetano potesse trasformarsi in un killer a sangue freddo. "Conoscevamo tutti il ragazzo qui in paese, aveva problemi psichici molto gravi - conferma il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro -. Era stato ricoverato diverse volte in delle strutture private, tra queste anche una con sede a Licata, per tanto tempo. Aveva vissuto molto male la difficile separazione dei genitori - continua il primo cittadino -. Spesso era lo zio, fratello della madre, a prendersi cura di lui: gli abitava accanto e cercava di impartirgli delle regole, ma non era facile”.

“Aveva paura delle persone in divisa e degli assistenti sociali. Il Comune aveva preparato un progetto motivazionale per inserirlo all’interno dell'amministrazione e fare in modo che lui avesse una paga mensile, Gabriele però era diffidente, non ha mai accettato perché aveva paura che qualcuno potesse ricoverarlo di nuovo, anche se non era questa la nostra intenzione. Era un ragazzo buono – conclude Cuffaro -, non faceva del male a nessuno”.

La mente va subito alla recente trage di Licata. "Gli episodi di tragica ed inaudita violenza avvenuti in questi giorni in provincia di Agrigento - ha dichiarato il procuratore Luigi Patronaggio - hanno evidenziato malesseri profondi all'interno delle famiglie, acuiti dal grave isolamento provocato dalla pandemia e non adeguatamente contenuti da un sistema sanitario e assistenziale non sempre pronto ad erogare idonei servizi alla collettività. Troppo spesso quelli che vengono definiti gesti di follia sono il portato di conflitti sociali che il 'sistema', inteso in senso ampio e non escluso quello giudiziario, non è stato in grado di arginare ".