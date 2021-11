Gigi D'Alessio, chiesti 4 anni di carcere per evasione fiscale

Roma - La Procura di Roma ha chiesto quattro anni di reclusione per Gigi D'Alessio, accusato di reati fiscali. La sentenza è attesa nella prossima udienza, il 9 novembre. Insieme al 54enne cantante napoletano, sono a processo un socio e tre legali rappresentanti di una società a lui riconducibile: per loro i pm capitolini hanno 2 anni di carcere. Per la pubblica accusa, nel 2010 D'Alessio non avrebbe dichiarato alcuni utili tra Ires e Iva per 1,7 milioni di euro trasmettendo con gli altri imputati "omettendo di indicare elementi attivi di reddito per 6.040.555 euro, evadendo l' Ires per 997.581 euro e l'Iva per 770".

Secondo magistrati e finanzieri, il cantante - proprietario del 95% delle quote della Gdg Productions, insieme al suo socio e ai legali avvicendatisi tra 2009 e 2010 - avrebbero presentato un’infedele dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta in questione, non versando all’erario un milione e 700mila euro di tasse in tutto. Da 11 anni l'artista ribadisce la sua totale estraneità ai fatti, dicendosi fiducioso nella giustizia. Per due dei 4 capi d'imputazione, gli inquirenti hanno invece chiesto di non procedere per intervenuta prescrizione.