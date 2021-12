Ginevra Manganello, morta nel rogo a 2 anni: annullati gli eventi natalizi

Palma di Montechiaro, Ag - E' la tragedia di Natale. Palma di Montechiaro si risveglia nel dolore per Ginevra Manganello (foto), la bambina di due anni e mezzo deceduta in un incendio scoppiato nella palazzina di via San Giuseppe, nel centro storico del paese: dormiva nel suo lettino quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono divampate le fiamme nell'abitazione dove vivevano nove persone. Molti concittadini, visto il rogo, sono accorsi sul posto dove i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la sera per trarre in salvo le persone intrappolate.

In allegato, alcune immagini girate proprio dai residenti durante di soccorsi. I pompieri sono riusciti a salvare otto inquilini, mentre per la piccola Ginevra non c'è stato nulla da fare: quando sono entrati nella sua cameretta, era già morta carbonizzata. Sull’accaduto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della palazzina, per capire cosa l’abbia interamente bruciata. Ci sono volute quattro ore per domare le fiamme. I primi rilievi li hanno effettuati i carabinieri di Licata, altri ne seguiranno nelle prossime ore.

Tra le ipotesi più accreditate quella di una stufa elettrica o un condizionatore mal funzionanti, che potrebbero aver innescato un corto circuito. Il sindaco del paese Stefano Castellino ha trovato un alloggio per gli sfollati assumendosi le spese del funerale della bimba, portata via in una bara bianca tra le lacrime della famiglia e i volti attoniti dei concittadini. Il primo cittadino ha anche annullato tutti gli eventi natalizi in programma nel comune, proclamando il lutto cittadino per il giorno delle esequie, ancora da fissare.