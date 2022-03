Giuseppe Castello avrebbe deciso di essere investito

Vittoria - Si sarebbe sdraiato sulla carreggiata e sarebbe stato schiacciato da una o più auto pirata in corsa. Sarebbe morto così Giuseppe Castello, vittoriese di 36 anni, nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorso, nel tratto stradale della statale 115 Vittoria Gela, in contrada Perciata. Secondo alcune fonti investigative, il corpo dell’uomo non presentava lesioni agli arti inferiori, ma evidenti segnali di schiacciamento toracico.

News Correlate Travolto da auto pirata, muore il 36enne Giuseppe Castello

Si attendono ora gli esiti degli esami tossicologici per fare chiarezza sul decesso dell’uomo. Intanto proseguono le indagini della Polizia stradale per risalire all’auto o alle auto che avrebbero investito il corpo di Castello.