Gli immobili abusivi di nuova costruzione a Ragusa

Ragusa - Nell’ambito dei controlli per tutelare il nostro territorio dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, l’Unità operativa di Polizia Ambientale del Comando di Polizia Municipale di Ragusa ha provveduto a sequestrare un terreno agricolo in contrada Palazzola illecitamente adibito a vera e propria discarica.

Ben 400 mq, occultati all’interno di una più ampia area di 3.000 mq, destinati allo stoccaggio di rifiuti di vario genere come inerti, materiale edile, rifiuti RAEE (scaldabagni, forni elettrici, motori di frigoriferi, macchine da caffè, cavi elettrici), ruote e copertoni, materiale ferroso, infissi, e, ancora peggio, rifiuti pericolosi quali batterie esauste di veicoli.

Non solo: all’interno dello stesso lotto, la squadra Edilizia della Municipale ha sottoposto a sequestro preventivo due manufatti abusivi in corso di esecuzione di circa 100 e 140 metri quadri. Il responsabile dell’illecito è stato deferito all’autorità giudiziaria.