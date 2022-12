I Nas chiudono l'Rsa di Comiso

Comiso - Controlli a tappeto dei c arabinieri del Nas in provincia di Ragusa, anche nel comparto socio-assistenziale. "Significativa -scrivono i militari- è l’operazione eseguita presso un’altra RSA del comune di Comiso, dove alla luce di altrettante anomalie e difformità agli standard ragionali, è stata interessata la competente ASP che ha disposto il blocco dei ricoveri presso la struttura in esame ed il ricollocamento dei pazienti presso altri reparti dell'ospedale di Comiso".