I Nas chiudono un ristorante nel centro di Modica, per scarsa igiene

Modica - Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sulla filiera degli “Alimenti e prodotti Etnici presso le attività di ristorazione e minimarket”, a seguito di un controllo del NAS Carabinieri di Ragusa presso un ristorante “Etnico” del centro Modicano, il Direttore dell’U.O.C SIAN dell’ASP di Ragusa, ha disposto la sospensione della citata attività.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nelle cucine del ristorante, violando il “pacchetto igiene” introdotto con il Regolamento europeo 852/2004, in cui si preparavano gli alimenti destinati alla successiva somministrazione agli avventori. Nel contesto ispettivo, altresì, è stato riscontrato l’arbitrario ampliamento delle superfici autorizzate e l’attivazione abusiva di un deposito di generi alimentari ispettivo Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000 euro.