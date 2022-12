I supermercati della bancarotta

Agrigento - I militari della Guardia di finanza di Agrigento hanno sequestrato, su disposizione del gip, disponibilità finanziarie per un milione e 100 mila euro al rappresentante legale della 3Esse snc e di altre 5 persone, titolari di fatto e di diritto, di una società che si occupava della gestione di supermercati dichiarata fallita. L’indagine è per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta.

Il provvedimento è stato adottato su suggerimento del procuratore aggiunto Salvatore Vella, e del sostituto Paola Vetro. I sei indagati avrebbero secondo l'accusa, sottratto indebitamente patrimonio aziendale ai creditori. Gli indagati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, dell’illecita distrazione d'ingente liquidità di cassa, di beni strumentali e dei punti vendita che si trovano in più paesi dell’agrigentino, trasferiti mediante cessione di rami d’azienda ad un’altra società. Il profitto è stato quantificato in quasi un milione e 100 mila euro e questo ammontare è stato oggetto di sequestro preventivo.