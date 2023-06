Il clan Dominante di Vittoria e il pizzo sui fiori al cimitero di Palermo

Palermo - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 33 persone, di cui 25 sottoposti alla custodia in carcere, un destinatario degli arresti domiciliari e 7 della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali.

Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, con l'aggravante dell'associazione armata, trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare Cosa Nostra, e traffico di stupefacenti con l'utilizzo del metodo mafioso. È stato disposto anche il sequestro preventivo di 6 attività commerciali operanti nel settore della ristorazione, del commercio al dettaglio di generi alimentari, del trasporto merci su strada e del movimento terra, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Un dominio economico asfissiante, che non risparmiava nulla e nessuno. Il clan del Villaggio Santa Rosalia, a Palermo, sarebbe riuscito a imporre forme di controllo delle postazioni per la vendita ambulante del pane, con episodi anche di imposizione del prezzo di vendita dei prodotti; un vero e proprio monopolio, inoltre, emerge dall'operazione antimafia "Villaggio di Famiglia", della fornitura di fiori presso una rete di venditori palermitani ubicati in prossimita' delle aree cimiteriali di Sant'Orsola e Santa Maria dei Rotoli, a favore di imprese ragusane, emanazioni di esponenti mafiosi di quel territorio legati al clan stiddaro Carbonaro-Dominante di Vittoria.

Sistematiche le forme di contribuzione a favore della famiglia mafiosa da parte degli imprenditori del quartiere, secondo lo schema dell'estorsione ambientale, utilizzate anche per garantire il sostentamento dei detenuti e dei loro familiari.