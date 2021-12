Il finto cioccolato di Modica, a Milano

Milano - C'è chi vende pistacchio, chi vende pecorino, e che smercia cioccolato modicano. Le ispezioni di controllo dei Reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare hanno portato i carabinieri a sanzionare il titolare di una società dedita alla commercializzazione on-line di specialità alimentari siciliane, multato in via amministrativa per aver utilizzato, nella presentazione dei prodotti pubblicizzati per la vendita, il riferimento al "Cioccolato di Modica Igp" senza la prescritta autorizzazione da parte del relativo Consorzio di Tutela.

In provincia di Catania, presso un'azienda dedita alla lavorazione di frutta secca ed un caseificio, sono stati sequestrati, rispettivamente, 3.200 kg di pistacchio siciliano e 224 kg di provole stagionate, del valore complessivo di 47 mila euro, per mancanza di tracciabilità. In provincia di Messina, il titolare il di un caseificio è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per tentata frode in commercio aggravata (artt. 56, 515 e 517 bis C.P.) per aver posto in vendita, tramite il sito internet aziendale, formaggi ottenuti da latte misto (ovino e caprino) come formaggio "Pecorino Siciliano Dop".