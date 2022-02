Il medico Vincenzo Albegiani trovato morto in casa: incidente o omicidio?

Mondello, Pa - Indagini in corso sulla morte del medico di Mondello Vincenzo Albegiani (foto). La procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo del 67enne trovato morto in casa lunedì scorso, 21 febbraio, con una profonda ferita alla testa. Potrebbe essersela provocata cadendo nell’appartamento, a seguito di un incidente domestico, ma non sembra più così scontato e i pm vogliono vederci chiaro sulle cause del decesso.

I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni locali in zona, per capire se qualcuno sia entrato in casa della vittima nelle ore precedenti al rinvenimento del cadavere: l’ambulatorio, infatti, non è stato trovato perfettamente in ordine e si esclude alcuna pista.