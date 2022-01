Il padre di Mirko morto in sala d'attesa: «Ecco gli ospedali-azienda» VIDEO

Caltanissetta - Lo sfogo, pacato ma duro, del padre di Mirko Mattina, il giovane deceduto alcuni giorni fa all’ospedale di Caltanissetta dopo 26 ore di attesa in pronto soccorso: un dramma di cui abbiamo dato notizia anche sul nostro giornale.

Lo condividiamo, come richiesto dal genitore, perché la scomparsa del ragazzo non sia l’ennesima, vana, in questo Paese che si bea di essere un esempio di civiltà da esportare e dove sempre più un diritto come la salute è appannaggio di chi se lo può permettere.