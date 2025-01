Inchiesta Rsa Ragusa, indagati davanti a Gip contestano accuse

Ragusa - Hanno risposto alle domande del Gip e contestato le accuse mosse loro i due titolari di una casa di cura per anziani di Ragusa ai domiciliari dallo scorso 10 gennaio per maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione medica e infermieristica, su indagini dei carabinieri del Nas e del comando provinciale Ibleo. All'esito dell'interrogatorio di garanzia la difesa ha richiesto la revoca della misura cautelare per "l'assoluta mancanza di gravi indizi a carico degli indagati e la totale assenza di esigenze cautelari".

"Si resta in attesa della decisione del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare applicata - hanno dichiarato gli avvocati Giuseppe Lipera e Vincenza Forte - e, nel mentre, sono state già depositate le istanze di riesame sia al Tribunale della libertà di Catania e di Ragusa. Auspichiamo che venga fatta presto luce e giustizia su questa storia e che ancora una volta si afferma il principio che 'il tempo è galantuomo perché la verità è figlia del tempo'".