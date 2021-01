Incidente con tre morti a Rosolini, Procura apre inchiesta

Rosolini - Sono Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni, ed Enzo Buscemi, 81 anni, tutti quanti a bordo di una macchina, una Nissan Primera station wagon, le vittime dell'incidente stradale di ieri pomeriggio a Rosolini.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale circa il tragico schianto di ieri sulla Provinciale 26 tra Pachino e Rosolini in cui hanno perso la vita i tre uomini. La station wagon è finita contro un camion e nell’impatto sono morti su colpo Calvo e Di Pietro mentre l’anziano è deceduto poco dopo in ospedale, al Di Maria di Avola, dove era stato trasferito dai soccorritori.