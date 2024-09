Incidente mortale Salvatore Occhipinti, chiesto rinvio a giudizio per 4

Vittoria - Chiuse le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone riguardo all’incidente stradale di quasi 3 anni fa a Vittoria, in cui morì il 27enne Salvatore Occhipinti, meccanico. Si tratta dell’allora dirigente della direzione Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria, della responsabile Area Posizione Organizzativa e Area Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune, del redattore del progetto “lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità di via Virgilio Lavore e tratto tangenziale” e responsabile unico del procedimento e del dirigente della direzione Servizi Tecnici del Comune. La colpa per tutti gli imputati, scrive il pm, consiste nel non aver assicurato la corretta manutenzione della strada che presentava diverse irregolarità e fessurazioni e per aver lasciato un guard-rail a doppia onda pericoloso e privo del dispositivo cosiddetto “salva motociclisti”. Proprio questi due elementi avrebbero causato l’incidente il 4 dicembre 2021 a Vittoria.

Occhipinti, a bordo di uno scooter, stava procedendo lungo via Virgilio Lavore quando, a causa di avvallamenti e rigonfiamenti della strada, perse l’equilibrio e si schiantò contro il guard-rail riportando ferite mortali.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 novembre nel Tribunale di Ragusa.