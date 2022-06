Incidente mortale sul lavoro, 2 condanne nel vittoriese

Vittoria - I titolari di due aziende, appaltatrice e sub appaltatrice di lavori nelle serre del Vittoriese, sono stati condannati in primo grado e con rito

abbreviato davanti al Gip di Ragusa a 2 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo per non avere messo in atto le misure relative alla sicurezza sul lavoro nei confronti di un operaio, deceduto nel 2018 a seguito di una rovinosa caduta.

Un'impresa agricola aveva affidato i lavori di sostituzione di cremagliere e bullonerie e della posa del film plastico su alcuni impianti serricoli del Vittoriese. Nel corso di questi lavori, appaltati e sub appaltati, un operaio, Amor El Azrak non assunto regolarmente dalla ditta sub appaltatrice, era precipitato da 6 metri di altezza.

Nonostante i soccorsi immediati, l'uomo trasferito al Cannizzaro di Catania, morì dopo qualche giorno di agonia. Era l'agosto del 2018. Il giudice ha definito anche la sospensione della pena se entro il termine di 6 mesi i due imprenditori liquideranno alle 5 parti civili costituite, la somma complessiva di 200.000

euro stabilita come provvisionale.