"Io amante a mia insaputa di Messina Denaro"

Trapani - Al momento non risulta iscritta nel registro degli indagati. Era amica anche di Andrea Bonafede la donna che si è presentata alla caserma dei carabinieri, dicendo di aver avuto una relazione con Matteo Messina Denaro ignorando la sua vera identità.

Lei è una donna di mezza età e si è presentata lei alla stazione dei carabinieri di Campobello ed è stata subito interrogata dagli investigatori del Ros e del comando provinciale di Trapani. Dice di avere avuto una relazione clandestina «con l’uomo riconosciuto in televisione», una storia durata alcuni mesi: «Ma sono rimasta francamente sorpresa quando ho saputo che era Matteo Messina Denaro . Non ho mai avuto alcun sospetto, mi sembrava una persona così normale». Ma è un racconto che non convince.

La donna è amica di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l’identità al superlatitante. «In paese ci si conosce tutti», si è giustificata lei. Una versione poco attendibile.

Nel primo covo di Messina Denaro i carabinieri avevano trovato una parrucca da donna, qualche abito femminile in armadio e un nécessaire in bagno. Lei ora è venuta allo scoperto, dicendo di essere amante dell'uomo più ricercato d'Italia, a sua insaputa.