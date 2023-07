L'omicidio dell'albanese a Catania, fermate tre persone

Catania - La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative all’omicidio in danno del cittadino albanese I. K. e del tentato omicidio in danno di L.C., ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di Giovanni Pasqualino Di Benedetto, 27 anni, Antonino Castelli, di 33 e Pasqualino Ranno, 29 anni.

I tre sono gravemente indiziati, in esito agli elementi acquisiti, della commissione di tali reati nonché di quelli di porto e di illegale detenzione di armi.

Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile della Questura etnea, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti ed in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero come Di Benedetto sarebbe, in concorso con Castelli e Ranno, l’autore dell’omicidio ai danni del cittadino albanese e del tentato omicidio nei confronti di altro soggetto italiano tuttora ricoverato.