L'ottico catanese abusivo

Acireale, Catania - La guardia di finanza di Catania ha individuato ad Acireale un’attività di ottica esercitata senza alcuna autorizzazione all’interno di un appartamento destinato a civile abitazione. Il titolare, pur essendo iscritto nell’apposito Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico e lavorando come dipendente in un ingrosso del settore, il sabato esercitava comunque un’attività parallela in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative in un appartamento trasformato in negozio di ottica. La merce in vendita era priva delle necessarie garanzie di conformità a standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge.

I militari hanno accertato anche che l’uomo pagava in nero il canone di locazione.