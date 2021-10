La buffonata del “volto” di Messina Denaro e della nuova caccia all’uomo

Ragusa - A guardarlo bene potrei riconoscermi anch’io in quel “presunto” volto del superlatitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, mostrato con grande clamore in “esclusiva assoluta” ieri sera al Tg2. Chi non potrebbe vederci un parente, un amico, una persona incrociata per caso? Un frame video completamente sfuocato, zoomato a chilometri di distanza, risalente alla bellezza di 13 anni fa, in cui non si riesce a distinguere un lineamento che sia uno di quelli che nel 2009 avrebbe avuto la faccia del boss mafioso (ammesso e non concesso che fosse davvero lui la persona inquadrata) e che, da allora, molto probabilmente avrà cambiato e ricambiato varie volte.

Ma l’aspetto grottesco di questo improvviso rinnovato interesse per Messina Denaro ha preso forma stamattina. Dopo averlo messo in campana in prima serata che, in pratica, gli inquirenti dal 1993 non hanno in mano nulla - per loro stressa ammissione - se non quel ridicolo frammento di immagine, oggi è riscatta la caccia all’uomo. Dove? Nei soliti posti in cui non lo trovano da 30 anni: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice, Roccamena.

Che sia stato un bluff? Forse gli investigatori, facendogli credere che stanno brancolando nel buio, volevano fargli abbassare la guardia e indurlo a uscire allo scoperto, commettendo una leggerezza? Ma allora non avrebbero dovuto sbandierare ai quattro venti la maxi operazione lanciata stamani in mezza Sicilia per stanarlo! Avrebbero dovuto far finta di aver rinunciato alla cattura e approfittare dell’ipotetica tranquillità instillata in Messina Denaro, riguardo la possibilità che lo scovassero, per agire nel silenzio, calati i fari dell’attenzione mediatica.

Invece sulla base di questo materiale risibile - un fermo immagine vecchio come il cucco e chiaro quanto quelli che riprendono gli Ufo - sono ripresi improvvisamente i rastrellamenti delle forze dell’ordine, convinte che il criminale sia ancora nell’agrigentino. Ma se appena due settimane fa lo davano addirittura in Olanda, scambiandolo per un tifoso di calcio inglese! Si può dire che ciò che sta accadendo è una solenne buffonata?