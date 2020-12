La mamma di Vittorio Fortunato: Rivoglio mio figlio

Ragusa - "Rivoglio mio figlio". La donna di 41 anni di Modica iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Ragusa per l'abbandono del piccolo Vittorio Fortunato, avrebbe detto alla Polizia di rivolere il bambino, che il 4 dicembre ha compiuto il suo primo mese di vita. Mentre il macellaio 59enne (la foto che pubblichiamo è stata scattata dentro la sua macelleria il giorno dopo il ritrovamento) dice di non essere sicuro della paternità. Ma il commerciante ragusano e la donna 41enne hanno già una figlia. I due si sono lasciati qualche mese fa e l'uomo non avrebbe saputo della nuova gravidanza della donna.

Il macellaio ha inscenato il ritrovamento del bambino, due ore dopo che la ex compagna aveva partorito, augurandosi, così disse ai giornalisti che lo intervistavano riprendendone i piedi, che il piccolo trovasse una famiglia perbene. Il bambino pesava tre chili e 50 grammi. Non aveva ricevuto il primo latte dalla madre.